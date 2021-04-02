Титов считает неправильным решением отмену показателя по вкладу МСП в ВВП в нацпроекте

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Отмена одного из ключевых показателей в обновленном нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - вклада МСП в валовой внутренний продукт (ВВП) России - является неверным решением. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В обновленном нацпроекте, в частности, пересмотрен план количества занятых в секторе МСП - с 25 млн до 23 млн человек к концу 2024 года. Также из него исключен показатель вклада МСП в ВВП, в число показателей обновленного паспорта теперь не входит общая численность субъектов МСП.

"Занятость в МСП является важным показателем, но обычно стоит на втором месте. Мы всегда считали, что главный показатель - вклад МСП в ВВП, и во всем мире это именно так. То, что сегодня отменили эту задачу, мы считаем неправильным. Если не будет правильных ключевых показателей эффективности, не будет и правильной работы", - сказал он в ходе своей рабочей поездки в Иркутскую область.

Титов отметил, что нацпроекты задают в большей степени социальные ориентиры, нежели экономические, которые "хоть и появляются, но стоят на втором месте". "Если рассматривать их как стратегию экономического развития страны, то мы считаем, этого недостаточно. Нужна все-таки отдельная программа с ключевыми показателями эффективности по экономике", - добавил бизнес-омбудсмен.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех. Завершение срока реализации нацпроекта, согласно обновленному паспорту, размещенному на сайте Минэкономразвития РФ, - 31 декабря 2024 года.