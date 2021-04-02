Титов выступил за сохранение рабочих групп по "регуляторной гильотине"

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил за то, чтобы рабочие группы по "регуляторной гильотине" были постоянно действующими и не распускались. Об этом он сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

"Вопрос в том, что будет постоянно возникать какое-то количество текущих вопросов, потребуется принятие новых актов регулирования, дальнейшая отмена старых. Поэтому, конечно, лучше бы они [группы по "регуляторной гильотине"] работали дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о формате работы групп после введения реформы.

С 1 января в России заработала "регуляторная гильотина" - реформа контрольно-надзорной деятельности. К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные, либо дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".