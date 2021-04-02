Кабмин выделит 7 млрд рублей на строительство гидрографического судна для работы в Арктике

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 7 млрд рублей на строительство гидрографического судна для работы в Арктике, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Более 7 млрд рублей будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП)", - говорится в сообщении.

Строительство судна позволит частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП, пояснили в пресс-службе. Ввод в эксплуатацию нового судна намечен на 2024 год.

"Проект относится к ледовому классу Arc7. Такой класс предусматривает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 1,4-1,7 м (в зависимости от времени года) или же в более сложных условиях в сопровождении ледокола", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что судно мощностью 8 МВт оснастят современным оборудованием, что позволит ему выполнять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации, в том числе исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна.

Строительство нового судна предусмотрено федеральным проектом "Развитие Северного морского пути", цель которого - раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения.