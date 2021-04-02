МИД потребовал соблюдения норм мореплавания в районе строительства "Северного потока - 2"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода "Северный поток - 2" будут строго соблюдаться. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться, - сказал он. - И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к не нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон".

Москва уверена в том, что проект трубопровода "Северный поток - 2" будет реализован к концу 2021 года, также рассчитывает, что никакие действия, препятствующие его строительству, не будут предприниматься.

"У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта", - сказал замглавы МИД России.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Эти действия носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода. В компании напомнили, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Также сообщалось, что польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi регулярно совершает облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна. Вооруженные силы Польши эти обвинения отвергли.