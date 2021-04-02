Эксперт: крупные налогоплательщики положительно восприняли удаленный налоговый мониторинг

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Крупные налогоплательщики позитивно оценивают практику перехода на систему налогового мониторинга с удаленным доступом Федеральной налоговой службы (ФНС) к информационным системам компаний. Об этом рассказал ТАСС в пятницу Вадим Ковалев, гендиректор компании IPCodex, занимающейся классическими и LegalTech-решениями и взаимодействующей с госкомпаниями и бизнесом по вопросу внедрения налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг действует в России с 2015 года. Эта форма контроля предполагает удаленный доступ сотрудников ФНС к формируемой налогоплательщиком электронной "витрине данных" компании, в которую вносятся данные налогового учета.

"Наши клиенты, которые перешли на налоговый мониторинг, в целом позитивно отзываются о новом налоговом режиме. С одной стороны, они используют все преимущества, прописанные в Налоговом кодексе. Но также есть целый ряд облегчений, которые формально не прописаны и зависят от конкретной компании и отрасли", - сказал Ковалев.

Среди преимуществ он упомянул освобождение от традиционных проверок: обычно ФНС может затребовать документы в течение трех лет по прошествии налогового периода, в то время как при налоговом мониторинге инспектор после закрытия квартала сам берет информацию с "витрины данных". Кроме того, практика показывает, что ускоряется обратная связь: на 90% вопросов ФНС отвечает в течение двух-четырех недель, причем это персонифицированная для конкретного налогоплательщика позиция налогового органа, что гарантирует надежность полученной компанией информации, подчеркнул Ковалев.

Эксперт добавил, что показателем положительного отношения бизнеса к удаленной форме налогового мониторинга является добровольный переход на него иностранных компаний, работающих в России. "Мы видим, что в налоговый мониторинг приходит много иностранных компаний. Значит, они просчитали все плюсы и минусы, одобрили это с глобальным офисом, смогли доказать, что им это действительно выгодно", - сказал он.

Ковалев отметил перспективность нового подхода к налоговому контролю как с точки зрения развития IT-технологий, позволяющих уменьшить влияние человеческого фактора, так и с точки зрения выгоды для бизнеса, снижающего трудозатраты, и государства, добивающегося "обеления" рынка и роста налоговых поступлений.

IT-революция в налоговой сфере

Удаленный мониторинг стал для налогового контроля революционным изменением, считает Ковалев. Он пояснил, что часть налоговой проверки выполняется автоматически, сотрудники ФНС в этом не участвуют.

"Революция в том, что теперь первичную проверку данных осуществляют машины. Алгоритмы, которые прописаны в IT-системах, выявляют наиболее рискованные области, где вероятность нарушений максимальна", - рассказал Ковалев.

По словам эксперта, такой подход делает работу налоговых инспекторов более эффективной: они анализируют отдельные моменты, выявленные IT-системой на первом этапе, работа инспекторов становится точечной и риск-ориентированной.

Ковалев отмечает, что переход к налоговому мониторингу в корне изменил процесс налогового контроля, не менявшегося десятилетиями, и это укладывается в общий тренд цифровизации всех сторон жизни общества.

"Приведу такую аналогию. Еще 20 лет назад, чтобы узнать что-то о вашем знакомом в другом городе, вы писали ему бумажные письма. Когда появился интернет, стали использовать электронную почту. Сейчас же достаточно периодически смотреть в соцсети, где он сам выкладывает информацию о своей жизни. Благодаря IT-технологиям кардинально поменялся подход к взаимодействию людей. Так и в налоговой сфере: IT-технологии значительно упрощают процессы, которые до этого казались незыблемыми", - говорит он.

Уход из "серой зоны"

Ковалев отмечает, что количество компаний, переходящих на взаимодействие с ФНС в режиме налогового мониторинга, стремительно растет. Это происходит в том числе в результате усилий государства, поясняет он.

"Еще год назад количество компаний, которые перешли на налоговый мониторинг с момента его введения в 2015 году, составляло 95. Только за 2020 год данная величина выросла более чем вдвое. А согласно концепции развития мониторинга, к 2024 году планируется расширение перечня потенциальных участников, которые могут вступить в мониторинг, почти до 8 тысяч компаний. Как видите, правительство России ожидает массовый переход на новый режим не только крупного, но в дальнейшем и среднего бизнеса", - говорит он.

При этом в конце 2020 года был принят закон, снижающий финансовый порог для участия в налоговом мониторинге. Теперь у компании, переходящей на эту схему учета, совокупная сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов, уплаченных за год, должна быть не менее 100 млн рублей, суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов - не менее 1 млрд рублей. Ранее эти цифры были втрое выше.

"Внедрение IT-технологий в налоговое администрирование сделает бизнес компаний более прозрачным для налоговых органов, что, с одной стороны, является определенным вызовом для компаний - придется решать множество вопросов, которые сейчас находятся в "серой зоне". С другой стороны, налоговый контроль будет осуществляться в режиме онлайн и не потребует от компаний перенапряжения бухгалтерии и налогового отдела, вызываемого традиционными налоговыми проверками", - говорит Ковалев.

По его мнению, дальнейшее внедрение налогового мониторинга неизбежно. К этому подталкивает и развитие технологий, и наблюдаемый по всему миру бюджетный дефицит, вынуждающий искать способы повысить собираемость налогов. Ковалев подчеркивает, что с точки зрения развития IT-технологий и готовности их дальнейшего внедрения Россия сейчас является одной из передовых стран.

"Идея нового налогового режима пришла к нам из Европы, родоначальницей является Голландия. Однако сейчас именно с точки зрения IT-технологий Россия и еще ряд не западных стран ушли далеко вперед. Все больше стран заявляют, что новая форма контроля будет постепенно внедряться, и в какой-то момент старые способы налогового контроля перестанут использовать. В России мы также видим явное намерение государства активно развивать данный способ налогового контроля", - констатирует эксперт.

Безопасность онлайн-мониторинга

По словам Ковалева, его компания, активно взаимодействующая с бизнесом и госкомпаниями по теме внедрения налогового мониторинга, часто сталкивается с опасениями по поводу утечки данных при новой форме налогового контроля. Однако удаленный доступ не является дополнительным риском, считает эксперт.

"Есть много заблуждений - например, что раньше у налоговой не было доступа к хранилищу документов, а сейчас тысячи актов выполненных работ, договоров с контрагентами, где прописаны коммерческие условия, утекут к конкурентам. Но перечень проверяемой информации не меняется. Если взять две компании из одной отрасли, одна из которых перешла на налоговый мониторинг, а вторая нет, то конкретный перечень документов, проверяемых налоговой, будет одинаковым", - говорит Ковалев.

Он отмечает, что с точки зрения современных технологий обеспечение безопасности удаленного доступа в рамках налогового мониторинга является обычной IT-задачей, которая легко решается специалистами.

"Это не что-то новое, проблема защищенного удаленного соединения давно решена. Опять же, сейчас множество сотрудников компаний на "удаленке", и они со своих компьютеров входят в IT-инфраструктуру компании, используя те же инструменты. То есть, по сути, какой-то новой угрозы здесь нет, просто нужно правильно использовать имеющиеся инструменты IT-безопасности. Тем более что шифрование передачи данных при организации удаленного соединения тщательно проверяется отделами IT-безопасности компаний и верифицируется налоговыми органами", - резюмирует эксперт.