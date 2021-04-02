Жуков: отчет правительства состоится после послания президента Федеральному собранию

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Ежегодный отчет правительства России в Госдуме состоится после оглашения послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам во время посещения Новосибирской областной клинической больницы первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Сначала будет послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - сказал он.

Как сообщала в феврале пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 апреля планировал выступить в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 году. В марте источник ТАСС сообщил, что отчет, вероятно, будет перенесен на более поздний срок.

29 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в скором времени будет объявлена дата послания главы государства Федеральному собранию. Ранее Песков отмечал, что готовится сценарий, при котором глава государства будет выступать перед парламентариями очно. Никакие предполагаемые в СМИ даты оглашения послания пресс-секретарь президента не подтверждал.