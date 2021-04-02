Добыча нефти в России в марте снизилась на 9,3%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам марта 2021 года уменьшилась год к году на 9,3%, до 43,3 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Россия снижает добычу в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка. При этом в феврале и марте Россия получила возможность нарастить добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки, в то время как большинство остальных членов альянса производство нефти в этот период снижают.

При этом с начала года российская добыча нефти снизилась на 10,9%, до 125 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в марте снизила добычу нефти на 10,4%, до 15,8 млн тонн, а с начала года - на 12,7%, до 45,7 млн тонн. Добыча "Лукойла" за март сократилась на 10,2%, до 6,26 млн тонн, а с начала года - на 12,2%, до 17,9 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в марте снизил добычу на 11,7%, до 4,55 млн тонн, с начала года - на 13,3%, до 13,1 млн тонн. "Газпром нефть" за март добыла 4,79 млн тонн, что на 8,5% ниже показателя годом ранее, с начала года добыча компании составила 13,8 млн тонн, что на 8,3% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в марте уменьшилась на 7,7%, до 2,25 млн тонн, с начала года - на 11,2%, до 6,46 млн тонн. "Новатэк" добыл 1,03 млн тонн нефти (рост на 2,9%), с начала года добыча выросла на 1,7%, до 3,01 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в марте сократили добычу нефти и конденсата на 8,3%, до 1,16 млн тонн, с начала года этот показатель снизился на 7,9%, до 3,4 млн тонн.

Накануне страны ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая - на 2,1 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в январе - марте 2021 года упал на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 52,89 млн тонн. В марте экспорт нефти снизился на 17,6% - до 17,699 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в январе - марте этого года уменьшился на 24,8% - до 38,778 млн тонн, в марте - на 25,4%, до 13,022 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье в первые три месяца года вырос на 246,8% - до 3,597 млн тонн. В марте этот показатель составил 1,237 млн тонн (+277,3%).

Транзит нефти в первом квартале вырос на 7,3% - до 4,524 млн тонн. В марте показатель увеличился на 2,5% и достиг 1,794 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - марте 2021 года поставлено 69,476 млн тонн нефти, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. В марте на внутренний рынок поставлено 24,491 млн тонн нефти (снижение на 3,8%).

Переработка нефти

Производство нефтепродуктов в России в марте 2021 года уменьшилось на 4,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 24 млн тонн.

В целом за январь - март текущего года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 6,8%, до 68,3 млн тонн.