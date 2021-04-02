"Яндекс" перед началом фильмов будет предупреждать о сценах поездок без ремня безопасности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Интернет-пользователей в рамках совместной кампании о безопасности на дорогах "Яндекс Go" и департамента транспорта Москвы предупредят о наличии в фильмах сцен поездок без ремней безопасности. Перед началом кинокартин, где герои не пристегнуты во время поездки на автомобиле, будет показано предупреждение о необходимости пристегиваться, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Яндекс Go".

"Яндекс Go" и Департамент транспорта Москвы начали предупреждать интернет-пользователей, что в фильмах могут присутствовать сцены поездок без ремней безопасности. Перед просмотром некоторых картин в "Яндекс.Видео" зрители могут видеть предупреждение, которое напомнит о необходимости пристегиваться как на передних, так и на задних местах в автомобиле", - сообщили в пресс-службе.

Согласно статистическим данным, которые приводит пресс-служба, в 50% дорожных аварий ремень безопасности спасает жизнь тех, кто едет на передних сиденьях, и на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.

"При проверке 2 тыс. самых популярных кинокартин оказалось, что в 70% из них есть сцены, где герои не пристегнуты во время поездки на автомобиле. В этот список фильмов попала как классика - "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Покровские ворота", "Мэри Поппинс, до свидания", так и современные бестселлеры - "Ла-Ла Ленд", "Драйв", "Ночной дозор". Перед началом каждого из этих фильмов будет показано важное предупреждение о ремнях безопасности, так как безопасность пассажиров и водителей - главный приоритет как для города, так и для такси", - добавили в пресс-службе.

Раннее совместно с фондом "Движение без опасности" "Яндекс" провел исследование, которое показало, что 63% пассажиров никогда не пристегиваются на заднем сидении. В то же время, согласно исследованию Governors Highway Safety Association, использование ремней безопасности могло бы вдвое сократить число пострадавших в ДТП.