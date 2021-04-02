Ростуризм предложил создать федеральный реестр гостевых домов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на круглом столе в Общественной палате.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки в закон о туристской деятельности в части легализации гостевых домов, отметила она.

"Этим законопроектом мы предлагаем дополнить закон об основах туристской деятельности понятиями гостевой дом, услуга гостевого дома и классификация гостевых домов. Соответственно, мы предлагаем ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которые будут осуществляться аккредитованными организациями. Реестр классифицированных средств размещения будет дополнен отдельным разделом и будет введен единый федеральный реестр гостевых домов", - сказала Догузова.

Ведомство направило законопроект на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, добавила она. Планируется, что положение о классификации гостевых домов будет утверждаться отдельным постановлением правительства РФ. Предполагается, что не прошедшие классификацию гостевые дома не смогут работать, подчеркнула руководитель Ростуризма.

"Ожидаемый эффект, который лежит на поверхности, - мы выведем огромный сектор туристического бизнеса из тени, создадим прозрачные правила работы для этого бизнеса, повысим качество услуг и обеспечим защиту прав потребителей. Вопросы безопасности и качества услуг - они основополагающие", - отметила глава ведомства.

Предлагаемые Ростуризмом меры также будут иметь положительный эффект для самого бизнеса, поскольку владельцы гостевых домов смогут претендовать на господдержку и участвовать в программах Ростуризма, подчеркнула Догузова. "В конечном итоге в плюсе окажутся и туристы, и сам бизнес. Ну и, конечно, увеличение поступлений в бюджет", - резюмировала она.