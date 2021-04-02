"МТС Медиа" поддержит семейные фильмы в рамках программы прямых инвестиций в кино

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "МТС Медиа" (входит в группу МТС) на первом этапе программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство поддержит семь проектов, в том числе драму "Единица Монтевидео" с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, триллер "Белый список" режиссера Алисы Хазановой и другие. На втором этапе компания планирует соинвестировать исключительно в семейное кино, сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

"МТС Медиа" объявила запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство в ноябре 2020 года. "За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки. В результате отбора к стадии съемочного процесса подошли следующие проекты", - сообщили в пресс-службе.

Финальный список составили драма "Единица Монтевидео" Татьяны Лютаевой, роли в которой исполнят Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Полина Кутепова и другие, триллер "Белый список" Алисы Хазановой также с Серебряковым в главной роли, военная мелодрама "Расправляя крылья" Ольги Музалевой по сценарию Юсупа Разыкова, мелодрама "Джонджоли" Оксаны Бычковой по сценарию Любови Мульменко, фантастическая комедия "Календарь ма(й)я" Виктории Фанасютиной, драма "Далекие близкие" Ивана Соснина и триллер "Мать моего сына" Ильи Максимова.

На втором этапе программы компания планирует поддержать исключительно семейное кино, поскольку данное направление недостаточно представлено на российском рынке. "В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино. После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом "МТС Медиа" мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах", - отметил генеральный директор "МТС Медиа" Игорь Мишин, которого процитировали в пресс-службе.

Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет "МТС Медиа", состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.