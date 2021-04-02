Ноутбуки в России подорожали за год на 8,47%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ноутбуки в России за год подорожали на 8,47%, а персональные компьютеры - на 5,53%, свидетельствуют данные Росстата, сравнившего цены за февраль 2021 года по отношению к соответствующему периоду прошедшего года. К декабрю 2020 года рост цен на ноутбуки и ПК составил 0,2%.

В феврале 2021 года средняя розничная стоимость ноутбука, по данным статистического ведомства, составила 37 тыс. 978 рублей. Цены на мониторы для настольного компьютера выросли в феврале на 9,28% к февралю 2020 года и на 0,67% к декабрю 2020 года при средней стоимости в феврале 2021 года в размере 9 тыс. 521 рублей.

В течение 2020 года наибольший "всплеск" цен на ноутбуки был зафиксирован в апреле, когда цены выросли на 1,66% к марту того же года. Средняя потребительская цена ноутбука в течение года постепенно выросла с 28 тыс. 975 рублей в январе 2020 года до 32 тыс. 643 рублей в декабре. Наибольший рост цен на ПК был отмечен в марте (к предыдущему месяцу). В декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены ноутбуки выросли на 8,17%, ПК - на 4,76%, указывается в материалах Росстата.

Средняя стоимость планшета в феврале составила 12 тыс. 745 рублей при росте в феврале 2021 года на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года. Моноблоки в России подорожали на 2,79% к февралю 2020 года и на 0,2% к декабрю. Средняя его стоимость составила в феврале 41 тыс. 178 рублей, сообщили в статистическом ведомстве.

Как написала 1 апреля газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов, компьютеры подорожали минимум на 20% за год, а в I квартале 2021 года - на 10-12%. За неполный I квартал 2021 года (без учета последних недель марта) средняя цена компьютера, купленного в российской рознице, составила около $730 (примерно 54 тыс. 300 рублей по среднему курсу ЦБ за квартал), следует из материалов компании GfK, на которые ссылалось издание.

О ситуации на рынке электроники

Ранее участники российского рынка электроники сообщали ТАСС, что с II квартала этого года продукция начнет поступать на полки магазинов с увеличением стоимости на 10-20% на фоне подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, ситуация с которыми не будет урегулирована, по прогнозам, до конца года. Так, в "Ситилинке" прогнозируют, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен.

По данным газеты РБК, которая ссылается на производителей, на рынке может возникнуть дефицит дешевых ноутбуков. Издание отметило, что поставщики не могут полностью удовлетворить заявки на поставку товаров из-за повышенного спроса и нехватки комплектующих.