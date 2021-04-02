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Россияне весной увеличили траты на фитнес в 1,5 раза

Жители России потратили в марте на занятия фитнесом 900 млн рублей, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса банка

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россияне в марте потратили на занятия фитнесом 900 млн рублей, что на 60% больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные эквайрингового бизнеса банка.

"За первый весенний месяц россияне потратили на занятия спортом и абонемент в фитнес-клубы 900 млн рублей - это на 60% больше, чем в марте прошлого года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом траты россиян на спортивные товары сохранились на уровне прошлого года - 1 млрд рублей. Однако средняя стоимость покупки в спортмагазинах снизилась к прошлому году на 15% и составила 3,4 тыс. рублей.

"Традиционно весной интерес к спортивным клубам и фитнес-залам растет: россияне активно готовятся к летнему сезону. В этом году рост оборотов наблюдается уже с начала года, так как реализуется отложенный спрос на занятия спортом - многие восстанавливают спортивную форму после годового перерыва. В этом марте, помимо сезонного фактора, также сыграла роль законодательная инициатива о возврате налогового вычета для россиян, занимающихся спортом, и их детей", - прокомментировал исследование вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, слова которого привела пресс-служба.

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