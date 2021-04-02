Песков: тема ОПЕК+ затрагивалась в разговоре Путина и наследного принца Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре в четверг, 1 апреля, поднимали в том числе тему ОПЕК+. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема ОПЕК+ затрагивалась в ходе этой беседы, мы ценим доверительный и весьма эффективный характер нашего взаимодействия с Эр-Риядом", - сказал представитель Кремля.

Он также утвердительно ответил на вопрос, были ли российскому лидеру доложены результаты состоявшейся в четверг министерской встречи ОПЕК+. "Разумеется", - сказал Песков.

Днем в четверг пресс-служба Кремля сообщала по итогам телефонного разговора, что президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы защиты окружающей среды и "зеленую" энергетику. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

По итогам состоявшейся в четверг онлайн-встречи профильных министров стран - экспортеров нефти ОПЕК+ было принято решение о плавном увеличении добычи: в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле на 450 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия также ослабит свое добровольное сокращение добычи нефти. Россия увеличит нефтедобычу в мае - июле суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки равными частями.