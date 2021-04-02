ЦБ до 1 июня ждет предложений по минимизации рисков развития экосистем

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк России представил для общественного обсуждения консультативный доклад, где перечислил возможные регуляторные и надзорные меры в отношении экосистем, а также основные последствия и риски от их развития в России. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

"Банк России считает принципиально важным обсудить с бизнес-сообществом, экспертами, а также всеми заинтересованными сторонами основные последствия и риски от развития платформенных и экосистемных решений на финансовом рынке, в частности и в экономике в целом, а также возможные регуляторные меры по минимизации негативных последствий и рисков, в том числе на среднесрочном горизонте", - отмечается в докладе.

ЦБ указывает, что для минимизации негативных последствий неконтролируемого развития экосистем на российском рынке необходимо принятие адекватных регуляторных и надзорных мер, и в связи с этим требуется уже в ближайшее время модернизация регуляторного поля.

По мнению регулятора, оптимальной целевой структурой российского рынка можно считать работу на нем как минимум нескольких крупных национальных экосистем, конкурирующих между собой и с иностранными игроками.

"Представляется, что такая картина национального рынка будет отвечать требованиям времени, обеспечивать необходимую динамику внедрения изменений, создавать должный уровень добросовестной конкуренции и подпитывать инновации, без которых невозможно представить дальнейшее развитие цифровой экономики", - указывает ЦБ.

Возможные меры

Введение регуляторных требований к экосистемам может быть реализовано через выделение нового субъекта регулирования (цифровой платформы, экосистемы) и установление на законодательном уровне квалифицирующих признаков такого субъекта, а также регуляторного органа, в полномочия которого будет входить ведение соответствующего реестра, отмечается в докладе.

"При этом предлагается применять принцип пропорционального регулирования - основные требования должны устанавливаться к крупным игрокам, исходя из их системной значимости в экономике и потенциальных рисков от их деятельности. Методика расчета таких критериев "крупности" может быть утверждена ФАС России, а их расчет осуществляться самими платформами на регулярной основе", - указывают в ЦБ.

Регулятор отмечает, что при введении требований и ограничений для экосистем важно руководствоваться принципом максимизации "общественной выгоды". Регуляторные ограничения не должны влиять на стратегию лидирующих компаний по внедрению новых технологий и повышению качества предоставляемых услуг.

Основные риски

"Нерегулируемое развитие экосистем может привносить новые риски как для участников экосистем и для экономики в целом. Такими рисками становятся риски недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточный уровень информационной безопасности и защиты от мошенничества", - отмечает ЦБ.

Ключевой риск для клиентов-потребителей экосистем, по мнению ЦБ - это резкое снижение возможности выбора, вызываемое сложностью и отсутствием желания "переключаться" и искать необходимые товары и услуги вне периметра экосистемы.

Регулятор рассчитывает обсудить эти вопросы с заинтересованными сторонами до 1 июня 2021 года. В ЦБ рассчитывают, что предложения по регулированию экосистем рассмотрят в Госдуме в 2022 году.