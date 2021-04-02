Минск сообщил о предложениях Москвы по сотрудничеству в сфере атомной энергетики

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Белоруссия получила от Российской Федерации большой пакет предложений по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, выступая на торжественном собрании по случаю Дня единения народов Белоруссии и России в режиме видеомоста между Минском и Москвой.

"Буквально вчера мы получили большой пакет [предложений] на наши предложения от российских организаций, которые изъявили большой интерес к работе в этой тематике (атомной энергетике - прим. ТАСС). Это касается не только эксплуатации атомной станции (БелАЭС), это касается совместной реализации проектов за рубежом", - сказал замглавы белорусского Минэнерго.

Михадюк также добавил, что "большой пласт предложений с российской стороны поступил в области ядерной медицины". "То, что сегодня упоминалось создание центра ядерных и научных исследований, считаю, этот проект должен быть реализован в рамках нашей союзной интеграции", - сказал замминистра. Кроме того, сообщил он, белорусская сторона получила от российских партнеров предложения "по цифровизации, по разработке новых материалов, в том числе и по накопителям энергии".

"Немаловажной совместной работой Белоруссии и России в сфере ядерной энергетики является работа на международных площадках, взаимодействие с ведущими международными организациями", - отметил Михадюк. "Мы благодарим наших российских коллег за поддержку нашего ядерного проекта (БелАЭС) и за поддержку тех предложений, которые Беларусь предложила российским партнерам", - заявил замминистра энергетики Белоруссии.

О БелАЭС

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока с 22 декабря, это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу.

Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле - мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году. Также отмечалось, что готовность второго энергоблока - 78%. Ранее в "Росатоме" заявляли, что в 2021 году могут произвести физический пуск на втором энергоблоке "БелАЭС".