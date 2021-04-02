РЖД в июне назначат дополнительные "Сапсаны" Москва - Петербург на ПМЭФ и праздники

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Санкт-Петербургом на дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и июньские праздники. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

По две пары дополнительных поездов "Сапсан" будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с 1 по 5 июня и с 11 по 13 июня.

"Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, в обычное время курсирующие только по субботам и воскресеньям, в эти дни будут курсировать ежедневно. Продажа билетов на дополнительные поезда уже открыта", - говорится в сообщении.

"Приезд большого количества участников в дни проведения Петербургского форума всегда создает ажиотажный спрос на железнодорожные и авиабилеты, услуги гостиниц и ресторанов. Непременным условием проведения форума в этом году является обеспечение безопасности и комфорта участников, и мы ценим помощь партнеров в предоставлении дополнительных сервисов для наших гостей", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении Фонда Росконгресс.

В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня.