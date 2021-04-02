Власти Крыма полагают, что легализация гостевых домов пополнит бюджет на 600 млн рублей

ТАСС, 2 апреля. Власти Крыма рассчитывают, что казна региона получит не менее 600 млн рублей дополнительного дохода за первый год после того, как будет принят алгоритм для легализации гостевых домов. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в пятницу в ходе круглого стола "Легализация малых средств размещения на юге РФ как фактор безопасности развития внутреннего туризма" в Общественной палате РФ.

Власти Крыма ранее сообщали, что совместно с Ростуризмом готовят поправки в федеральный закон о туризме для введения в него понятия "гостевой дом", чтобы позволить владельцам мини-отелей легально вести бизнес, и рассчитывают, что Госдума рассмотрит вопрос во время весенней сессии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в другой курортный регион - Республику Алтай, поручил до 1 июля 2021 года подготовить предложения по урегулированию в России деятельности гостевых домов.

"Если говорить о Крыме, то, по скромным подсчетам, в первый же год объем поступлений [составит] порядка 600 млн рублей после легализации расчетного количества средств размещения", - рассказал Волченко.

По его словам, легализация даст новые возможности владельцам таких объектов. Они смогут претендовать на меры государственной поддержки, попадут в поле зрения туроператоров, что пока невозможно.

Министр подчеркнул, что только в Крыму сейчас около 9 тыс. средств размещения, которые по сути являются гостевыми домами, и они "работают с разной степенью допуска, с разной степени законности". "Из 9 тыс. у нас в легальном поле работают около 2 тыс., если по 20 номеров в среднем на гостиницу, то 140 тыс. номеров на сегодняшний день уже проинвестированы, уже созданы в разной степени комфортности. Для региона это колоссальный ресурс, который мы можем ввести в оборот", - уточнил он.

Понятие "гостевой дом"

Волченко отметил, что регион предложил ввести в законодательство, регулирующее сферу туризма, гостевые дома как отдельный тип средств размещения. По его словам, уже получена поддержка от Ростуризма и работающих в регионе отраслевых общественных организаций, получено согласие от Минстроя РФ и МЧС. Это позволит приступить непосредственно к решению проблемы по легализации таких объектов как официальных мест для проживания туристов.

Он уточнил, что гостевыми домами предлагается считать средства размещения, которые представляют собой нечто среднее между жилым домом и гостиницей.

"Исторически в ряде регионов РФ, имеющих отношение к туризму или оздоровлению, одним из понятных видов инвестирования для очень многих семей являлось создание собственной небольшой гостиницы. Люди становились инвесторами, законодательство позволяло на землях для индивидуальной жилой застройки строить жилые дома и переоборудовать, либо строить сразу как гостиницы. В подавляющем большинстве это средства размещения, которые имеют от пяти до 20 номеров, хотя есть и больше. Сектор этот разрастался, а с развитием внутреннего туризма это приобретает еще большее значение, потому что на сегодняшний день в целом ряде регионов это уже отдельный сегмент экономики", - добавил Волченко.