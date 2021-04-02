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РБК: Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка

По данным газеты, документ устанавливает правила раскрытия информации клиентам и защиты конфиденциальной информации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московская биржа совместно с Банком России и участниками рынка подготовила кодекс добросовестного поведения на фондовом рынке, закрепляющий правила по противодействию недобросовестным практикам. Об этом в пятницу написала газета РБК со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, кодекс разрабатывался с августа прошлого года. Документ также устанавливает правила раскрытия информации клиентам и защиты конфиденциальной информации.

В Банке России подтвердили разработку кодекса и отметили, что построение культуры добросовестного поведения на рынке является одной из долгосрочных целей регулятора.

"Продвижение деловых и этических стандартов, основанных на лучших практиках, способствует эволюционному развитию рынка в целом и его участников, мотивации компаний и их сотрудников к профессиональному росту и поддержанию на высоком уровне деловой репутации, а также лучшему соблюдению прав потребителей финансовых услуг", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

По мнению Банка России, кодексы могут использоваться как инструмент "мягкого права" для этичного разрешения проблем недобросовестного поведения на рынке и содействуют их сокращению.

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