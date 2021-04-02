РФПИ презентует робот-конвейер, который делает 300 тестов на коронавирус в час

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) презентует робот-конвейер, который делает 300 ковид-тестов в час и не требует персонала, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран - автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - сказал он.

По словам Дмитриева, РФПИ поставил более 15 млн тестов в 17 стран с начала пандемии, в том числе в ОАЭ, Австрию, Францию.

Также глава РФПИ отметил, что фонд с партнерами занимается производством первого в мире зарегистрированного препарата против COVID-19 на основе фавипиравира "Авифавир". "Около 300 тыс. уже поставлено в Россию, десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности удвоились до 200 тыс. курсов в месяц, и мы поставили препарат уже в 30 стран", - отметил он.