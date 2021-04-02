Большинство производств "Cпутник V" за рубежом выйдут на полную мощность в апреле

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Большинство зарубежных площадок по производству вакцины "Cпутник V" выйдут на полную мощность в апреле, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы также налаживаем международное производство, как Вы нам и поручали. Уже есть договоренности с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире, и мы планируем уже… Во-первых, Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность", - сказал он.

Как сообщалось ранее, РФПИ заключил ряд соглашений, обеспечивающих производство вакцины на 20 площадках в более чем 10 странах, включая Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай, Сербию, Италию, Белоруссию, Казахстан. Производство вакцины за рубежом уже запущено. Соглашения между РФПИ и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести за 2021 год достаточное количество вакцины для вакцинации 700 млн человек.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами 59 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V".