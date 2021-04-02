РФПИ и 10 ведущих предпринимателей РСПП будут инвестировать в технологичные проекты в РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. 10 ведущих предпринимателей из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будут инвестировать в высокотехнологические проекты совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Действительно, 10 ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по Фонду фондов будут вместе с нами инвестировать в высокотехнологические компании в России, - сказал он. - Это важный шаг, потому что это объединит усилия РФПИ также со всеми членами РСПП, не только инвесторами, и позволит финансировать гораздо больше высокотехнологичных компаний".

"РФПИ и так много инвестирует в технологии, но именно РСПП также сейчас будет вкладывать и в различные венчурные фонды. Это создаст много хороших рабочих мест и, мы уверены, перспективных российских компаний", - добавил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, предпринимателей устраивает предложенная правительством формула сотрудничества с РФПИ. "Они очень довольны, потому что они соинвестируют вместе с РФПИ, при этом каждый вкладывает по миллиарду рублей своих денег, государство также вкладывает 10 млрд рублей в этот фонд, и РФПИ тоже будет сюда инвестировать, - объяснил он. - Поэтому они будут привносить много компаний, которые сами хорошо знают, и получат доступ ко всем технологическим инвестициям РФПИ".

Глава фонда отметил, что инвесторы будут принимать активные решения при распределении вложений. "Это очень важно, потому что бизнес будет сам помогать принимать инвестиционные решения. Как РФПИ создан по принципу соинвестиций, здесь тоже бизнес будет играть решающую роль в принятии этих решений", - добавил Дмитриев.