В Москве планируют запустить еще 20 круглогодичных ярмарок

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 40 круглогодичных ярмарок открыто в Москве, планируется запустить еще около 20 подобных объектов, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

"Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю Москвы, создавая такие прекрасные комплексы. Это уже более чем 40-й комплекс, в этом году будет введено еще 20 таких", - сообщил Собянин журналистам в ходе посещения фестивально-ярмарочной площадки на Профсоюзной улице.

Мэр города отметил, что такими ярмарками в текущем году охватят почти половину районов Москвы, добавив, что на подобных площадках торговля идет не только летом.

"Мне даже продавцы говорят о том, что это такое явление в Москве - уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок, поэтому, может быть, подумать и проголосовать на "Активном гражданине" за некий такой бренд для этих ярмарок. <...>. Я думаю, мы обязательно это сделаем", - сказал мэр столицы.

В пресс-службе мэра и правительства города уточнили, что в настоящее время в Москве действуют 44 круглогодичные ярмарки, они зачастую расположены на площадках фестивалей "Московские сезоны". Здесь реализуют овощи, фрукты, рыбную, мясную и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалею, мед, соленья и полуфабрикаты из 42 регионов России и ряда зарубежных стран.

Большинство круглогодичных ярмарок открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. С начала 2021 года ярмарки посетили свыше 660 тыс. человек, было продано порядка 570 тонн продукции.

В пресс-службе мэра добавили, что в апреле в Москве заработают и сезонные ярмарки выходного дня. В этом году откроют 65 таких площадок, где организуют около 1,5 тыс. торговых мест.

В ходе посещения фестивально-ярмарочной площадки на Профсоюзной улице Собянин пообщался с продавцами и посетителями ярмарки. Также мэр принял участие в творческом мастер-классе, где рассказал о стартующей в столице кампании по приему заявок на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского. Торжественная церемония награждения лауреатов премии этого года, как ожидается, пройдет в ноябре. Победители получат по 1 млн руб., сообщили в пресс-службе.