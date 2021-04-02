Состоялся перезапуск платформы RUTUBE

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Видеоплатформа RUTUBE запущена в новом формате. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в пятницу ТАСС.

"Состоялся перезапуск крупнейшей российской видеоплатформы. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом", - говорится в сообщении.

Пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через студию, создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RUTUBE, а в третьем квартале - продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом.

На данный момент библиотека контента насчитывает уже более 3 млн единиц. На платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупнейших киностудий и авторов.

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис RUTUBE. Как сообщал глава холдинга Александр Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента как американская платформа YouTube.