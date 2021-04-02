Эксперты прогнозируют рост производительности труда в России выше общемирового

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Годовой прирост производительности труда в мире может ускориться примерно на один процентный пункт (п. п.) в период до 2024 года, при этом в России прирост может быть более существенным. Таким мнением поделился с ТАСС Яков Сергиенко, старший партнер в консалтинговой компании McKinsey.

"Годовой рост производительности труда в мире может ускориться примерно на один процентный пункт в период до 2024 года. В России прирост производительности на среднесрочном горизонте развития может быть более существенным", - сказал он.

Среди благоприятных для России факторов эксперт назвал всплеск мирового спроса на продукцию добывающей промышленности, на которую опирается экономика страны. Кроме того, в РФ есть большое количество хорошо образованных профессионалов, которые способны стать драйвером развития, в том числе цифрового. Также в России есть технологии и компании, которые находятся на передовом мировом уровне новизны и качества. "Иначе говоря, у нас есть все необходимые составляющие для развития - люди, опыт, технологии, средства. Все это позволяет быстро и на хорошем уровне реализовывать многочисленные прорывные проекты в разных отраслях экономики", - отметил эксперт, добавив, что российская экономика достойно справляется с вызовами пандемии.

Мировой рост

Что касается общемировой экономики, то пандемия COVID-19, ставшая самым серьезным потрясением со времен Второй мировой войны, негативно повлияла и на предложение, и на спрос, говорится в отчете McKinsey Global Institute (MGI). При этом эксперты отметают, что принятые компаниями в связи с пандемией меры могут обеспечить существенное повышение производительности.

Если масштаб корпоративных действий увеличится, а спрос будет стабильно высоким, появится возможность для ускорения годового роста производительности труда примерно на 1 п. п. в период до 2024 года. Такой рост производительности в 2024 году может обеспечить увеличение ВВП на душу населения на сумму от $1 500 в Испании до примерно $3 500 в США.

Наибольший рост производительности в компании ожидают в сферах здравоохранения, строительства, информационно-коммуникационных технологий и розничных продаж.

Однако рост продуктивности может остаться низкими, если большинство компаний не будут осуществлять инвестиции, а инвестирующие компании будут испытывать проблемы с развитием. "В целом, по нашему мнению, если не принять мер, может возникнуть разрыв между потенциальным предложением и базовым спросом, величина которого к 2024 году может составить 6 п. п., или $2 трлн", - отмечают в компании.

Отчет включает данные по 5 500 компаний из США и шести крупных европейских стран, опрос руководителей компаний и результаты анализа восьми секторов экономики.