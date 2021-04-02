Безработица в США сократилась до 6%

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство труда США сообщило в пятницу, что количество рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 тыс. Как отмечает агентство Bloomberg, это рекордно высокий показатель за последние семь месяцев. Уровень безработицы сократился до 6%.

"Эти улучшения на рынке труда отражают продолжающееся оживление экономической активности, которая снизилась из-за пандемии", - отмечает Минтруд.

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

В середине прошлого месяца Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка США, улучшила прогноз по безработице в США в 2021 году до 4,5% с 5%. В 2022 году показатель, как полагают ФРС, будет находиться на уровне 3,9% против ожидавшихся ранее 4,2%, в 2023 году - на уровне 3,5% против 3,7%.

Ранее Белый дом представил план развития рынка труда, одной из главных задач которого является создание условий для победы в конкурентной борьбе с Китаем. Предусматриваемые планом инвестиции позволят создать до 8 млн новых рабочих мест для выпускников школ или 4,8 млн рабочих мест для людей с более высоким образованием.