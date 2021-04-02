Российские студенты разработают для бизнеса систему учета домашних животных

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники проектно-образовательного интенсива "От идеи к прототипу", который университет Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" проводит в эти дни для студентов 47 российских вузов, разработают цифровую платформу для хранения и использования данных о домашних питомцах. Об этом ТАСС в пятницу сообщила генеральный директор университета Нина Яныкина.

"Среди разрабатываемых на интенсиве решений - платформа хранения паспортов домашних животных, на которой будет представлена информация о чипе или клейме питомца, его владельцах и прививках. Система учета животных будет подтверждать их родословную и факт передачи прав собственности от одного владельца к другому для регулирования ответственности хозяев", - сказала Яныкина.

Платформа позволит официальным заводчикам, владельцам животных и ветеринарам вносить данные на сайт и работать с уже опубликованной информацией, находя их с помощью поисковой системы по фотографии, номеру чипа или клейма, также пояснила представитель Университета НТИ "20.35".

Проектно-образовательный интенсив "От идеи к прототипу" проводится в онлайн-формате с 15 марта по 11 июня. В нем участвуют 283 студенческие команды, представляющие 47 российских вузов, - около 2 тысяч человек. Задача, которую ставят перед ними организаторы, - разработать эффективные технологические решения для российских компаний и промышленных предприятий, а также инновационные проекты для рынков будущего. Часть прототипов сервисов и продуктов будут разработаны по заказу конкретных организаций. К примеру, заказчиком системы учета животных выступила российская компания UVIVO, отметили организаторы.

Самыми популярными среди участников интенсива стали направления развития инноваций в образовании, медицине и агротехнической сфере, а также новые методы анализа данных и веб-разработки, отметили в оргкомитете.

"Формат проектно-образовательных интенсивов реализуется с 2018 года. За это время обучение прошли 7,5 тысячи студентов - это более 1 тысячи команд из 73 вузов. Сегодня мы видим, что университеты успешно интегрируют этот формат в качестве проектной деятельности, что положительно влияет на образовательный процесс: вуз во время обучения дает возможность студенту опробовать разные типы деятельности. Таким образом, мы обеспечиваем прирост качества обучение, а также соединяем вузы и бизнес", - также отметила генеральный директор Университета НТИ "20.35".

Об организаторе интенсива

Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) "20.35" - первый в России цифровой университет, основанный в 2017 году Агентством стратегических инициатив для подготовки кадров для цифровой экономики. На данный момент он представляет собой цифровую платформу, которая обеспечивает внедрение технологий искусственного интеллекта, и институт развития, чья деятельность направлена на трансформацию существующей в стране системы образования. Университет НТИ "20.35" также содействует выводу на мировой рынок российских сетевых образовательных продуктов.