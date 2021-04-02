МЭР подготовило законопроект о начале эксперимента по снижению выбросов CO2 на Сахалине

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области подготовило и отправило на согласование в ведомства проект закона "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области". Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Ильи Торосова в адрес Минприроды, Минсельхоза, Минпромторга, Минэнерго, Минтранса, Минфина и ряда других ведомств (есть в распоряжении ТАСС). Подлинность письма подтвердили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

В январе правительство утвердило "дорожную карту" по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона уже к 2025 году.

"Законопроектом вводятся обязательные требования для регулируемых организаций, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов свыше 50 тыс. тонн СО2 и более, обязательные требования по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения установленной им квоты на выбросы", - говорится в пояснительной записке в законопроекту.

Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.

Механизмы регулирования

Для верификации углеродной отчетности будут привлечены аккредитованные независимые экспертные организации, перечень которых установит Минэкономразвития совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ".

За превышение квоты в отношении регулируемой организации планируется установить штраф в размере 150 рублей за каждую тонну эквивалента углекислого газа сверх установленной квоты, отмечается в документе. При этом законодательством субъекта РФ может быть установлен иной размер штрафа, но не более 2 тыс. рублей за каждую тонну эквивалента углекислого газа сверх квоты.

Отмечается, что использование на территории эксперимента существующих экономических и финансовых механизмов, а также установление особенностей регулирования госзакупок, товаров, работ и услуг будут стимулировать сокращение выбросов парниковых газов.

В документе указывается, что для реализации эксперимента в течение шести месяцев планируется подготовить всю необходимую нормативную правовую базу.

Эффекты от проведения эксперимента

В ВЭБ.РФ считают, что внедрение системы торговли углеродными единицами в Сахалинской области - это важнейший шаг на пути низкоуглеродного развития, особенно в свете планов ряда европейских стран по введению трансграничного углеродного регулирования. "На Сахалине мы сможем протестировать различные подходы к построению такой системы и выбрать оптимальную модель для развертывания на всю страну. Мы рекомендуем российским предприятиям, в особенности крупным экспортерам, присмотреться к сахалинскому эксперименту, оценить эффекты внедрения подобной системы на свою деятельность и проработать формат своего участия в ней в будущем", - прокомментировал заместитель председателя - член правления "ВЭБ.РФ" Алексей Мирошниченко.