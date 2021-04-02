Промышленный экспорт из Москвы во Францию в 2020 году составил более $145 млн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Промышленный экспорт из Москвы во Францию в 2020 году вырос на 22,5% по сравнению с показателями 2019 года и составил $145,83 млн. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики в пятницу.

В Москве во Франко-российской торгово-промышленной палате прошел деловой завтрак, посвященный развитию устойчивой инфраструктуры в городе. В дискуссии приняли участие представители ВЭБ.РФ, Национального центра ГЧП и французского бизнеса. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил тесное взаимодействие между Москвой и Францией.

"На 1 октября 2020 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Франции в Москву составил $4,4 млрд. Французские компании очень уверенно зашли на московский рынок и заняли на нем достойные позиции. Свои проекты в российской столице реализуют компании Orpea, Renault, Servier, Schneider electric и другие. В свою очередь Москва во Францию поставляет большое количество товаров. В 2020 году промышленный экспорт составил $145,86 млн, что на 22,5% выше по сравнению с 2019 годом", - сказал Прохоров.

Он уточнил, что больше всего московские компании экспортировали механическое оборудование, технику и компьютеры. Что касается агропромышленного экспорта, то он составил $1,14 млн. Среди основных экспортируемых товаров - рыба и морепродукты, мучные изделия, дрожжи и готовые корма для животных.

Во время дискуссии отметили, что инвесторы заинтересованы в качественной инфраструктуре, поэтому сами также активно принимают участие в ее создании.

"Зарубежные подходы к определению качества инфраструктуры - экологичность, эффективность, социальная устойчивость - используются и при реализации инвестиционных проектов в Москве. Кроме того, столица применяет международные стандарты в рамках формирования инвестиционной политики Москвы, участвует в пилотном проекте по достижению Целей устойчивого развития и предлагает эффективно действующим предприятиям различные меры поддержки", - добавил Прохоров.

Москва развивает свою инфраструктуру на 30% за счет Адресной инвестиционной программы и на 70% - за счет инвесторов. При этом ключевое требование к инвесторам от столицы при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) - наличие опыта реализации крупных инфраструктурных проектов и их качественное управление.

Инвестиционный климат

Как отметила в свою очередь директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, для привлечения в развитие городской среды частных средств, в том числе иностранных, столичные власти используют различные формы ГЧП. Например, бизнесом востребован такой механизм, как концессия. Инвестор, заключивший концессионное соглашение, обязуется создать или реконструировать объект, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать столице.

"В результате Москва получает функционирующий объект, экономя бюджетные средства на его создание за счет привлечения частного финансирования, а инвестор - доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения. Общий объем заключенных Москвой концессий сегодня составляет 87,6 млрд рублей", - сказала Ганеева.

Результативность работы правительства Москвы в части улучшения инвестиционного климата находит свое отражение и в статистике. По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 трлн рублей.

Причем, по словам Прохорова, если смотреть на общероссийскую статистику, то Россия в 2020 году по отношению к 2010 году с учетом инвестиций Москвы выросла на 17,3%, а без Москвы - всего на 4,1%.

Участники встречи также обсудили то, какие действия необходимы, чтобы устойчивые проекты в России стали реальностью, а также инициативу G20 в области качественных инфраструктурных инвестиций. Кроме того, представители французских компаний имели возможность задать интересующие их вопросы по ведению бизнеса в Москве.