Чистый убыток АО "Роснано" по МСФО за 2020 год вырос в 3,2 раза

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток АО "Роснано" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год вырос в 3,2 раза, до 52,9 млрд рублей в сравнении с 2019 годом. Это следует из отчетности компании, опубликованной в пятницу.

В то же время поступления от активов инвестиционного портфеля "Роснано" по МСФО за отчетный период увеличились почти в 2 раза - до 13,3 млрд рублей против 6,7 млрд рублей в 2019 году.

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистый убыток компании составил почти 37,2 млрд рублей за отчетный период.

"Опубликованные финансовые показатели отражают актуальную оценку портфеля активов на конец 2020 года и требуют обновления стратегии компании. Существенное влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию долга. В 2020 году важным фактором, определившим финансовый результат, стало снижение справедливой стоимости проектов инвестиционного портфеля на фоне сложной экономической ситуации. На сегодняшний день в компании уже выстроена работа по оптимизации затрат, увеличению стоимости портфеля и снижению расходов на управление. Наш основной фокус будет направлен на сокращение долга и масштабирование проектов", - приводит пресс-служба компании слова заместителя председателя правления по экономике и финансам "Роснано" Максима Сахарова.

АО "Роснано" является инвестиционной компанией, для которой основным источником финансирования являются заемные средства. "Сформированная долговая нагрузка ежегодно отвлекает значительную часть средств на обслуживание долга. Так, в 2020 году на обслуживание долга направлено 22 млрд рублей. На погашение основной суммы долга было направлено 9 млрд рублей, а сумма уплаченных процентов по долгу составила 13 млрд рублей", - говорится в сообщении.

О Роснано

В Группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Роснано работает 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.