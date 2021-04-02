Мантуров не считает аресты сотрудников признаком большого числа нарушений в Минпромторге

"То, что за последнее время произошло два таких случая - это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий - задача следствия установить истину и дать им оценку", - сказал он.

Мантуров также напомнил, что в министерстве ведутся регулярные проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионным управлением президента и Генеральной прокуратуры. "Так было, есть, и будет всегда. Если есть какое-то нарушение и оно сопряжено именно не с административным, а с уголовным процессом, то здесь никаких исключений ни для кого из правил не будет", - отметил он.

По мнению Мантурова, задержания и аресты сотрудников Минпромторга - в целом показатель контроля государства за исполнительной властью, а не признак повышенного внимания к министерству. "Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом", - подчеркнул министр.