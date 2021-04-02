{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы. На ее реализацию предусмотрено выделение более 19,5 млрд рублей.

Среди целей программы - ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны РФ территорий, увеличение их вклада в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.

Теги
Россия
Мантуров не считает аресты сотрудников признаком большого числа нарушений в Минпромторге
Министр торговли и промышленности отметил, что в министерстве ведутся регулярные проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионным управлением президента и Генеральной прокуратуры
Мантуров не считает аресты сотрудников признаком большого числа нарушений в Минпромторге
Читать полностью