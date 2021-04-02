Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы. На ее реализацию предусмотрено выделение более 19,5 млрд рублей.

Среди целей программы - ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны РФ территорий, увеличение их вклада в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.