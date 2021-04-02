Минцифры считает достаточными предложенные поправки в законопроект об обезличивании данных

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минцифры России считает достаточными предложенные поправки в законопроект об обезличивании персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства, комментируя заявление председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды о необходимости законодательного закрепления добровольного и информированного согласия на использование персональных данных в цифровой среде.

В начале марта стало известно, что Минцифры РФ предложило поправки в законопроект об обезличивании персональных данных, которые в том числе защитят права граждан в области хранения данных и учтут интересы бизнеса при их обработке.

"Необходимость согласия со стороны человека на обезличивание данных, к которым потом могут получить доступ третьи лица, отражена в проекте поправок правительства к закону о персональных данных", - сказали в Минцифры.

В министерстве также отметили, что распоряжение доступом к персональным данным уже предусмотрено федеральным законом "О персональных данных". "Третьи лица могут получить доступ к данным человека, только если он даст на это согласие или если на это есть законные основания", - сказали в пресс-службе.

Как 31 марта заявлял журналистам Легойда, "важно закрепление в законодательстве четких установок о том, чтобы использование сведений о человеке было возможно только при его добровольном и информированном согласии, при полном понимании целей и особенностей использования его персональных данных".

О поправках

В ходе совещания в Минцифры, в котором участвовали представители бизнеса и других заинтересованных ведомств, были предложены поправки в законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", который был одобрен Госдумой в первом чтении 16 февраля 2021 года. Проект, в частности, позволяет оформлять одно согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей.

Согласно предложенным Минцифры поправкам, обезличивание персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных. Также поправки предусматривают, что бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные, а для обеспечения защиты персональных данных россиян предлагается ввести ряд ограничений для операторов, которые обрабатывают данные. Например, оператор не сможет использовать иную информацию, действия и методы, которые помогут определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Кроме того, законопроектом планируется запретить в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. Под запретом также окажется деобезличивание данных, за исключением случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека, уточнили в министерстве.