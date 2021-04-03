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В Японии стартовал сезон китобойного промысла

По данным агентства Kyodo, в течение сезона, который продлится до конца октября, группа из пяти судов намерена добыть 120 китов вида малый полосатик

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Японские китобои начали новый сезон промысла в акватории страны. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Ожидается, что в течение сезона, который продлится до конца октября, группа из пяти судов сможет добыть 120 китов вида малый полосатик.

В 1982 году в соответствии с международным мораторием Япония прекратила китобойный промысел, но затем частично его возобновила, мотивируя свое решение необходимостью изучения этих морских млекопитающих. Китовое мясо, добытое в ходе таких "исследований", продавалось в местных ресторанах и супермаркетах.

30 июня 2019 года Япония вышла из состава Международной китобойной комиссии, после чего первая за несколько десятилетий коммерческая флотилия судов вышла из порта южного города Симоносеки. Это вызвало резкую критику со стороны ряда государств, но в Токио заявили, что поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел.

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