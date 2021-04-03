В Крыму в пять раз увеличат производство креветки в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан в пять раз увеличит производство креветки в Крыму. Как рассказал ТАСС в субботу заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, всего будет произведено 200 тонн креветки.

"Предприятием по производству креветки СПК "Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан" в 2021 году планируется производство 200 тонн продукции, что в пять раз больше произведенной продукции 2020 года", - сказал Рюмшин.

Собеседник агентства добавил, что в 2021 году креветка будет поставляться на внутренний рынок. Однако производитель прорабатывает и экспортные поставки.

Кроме того, предприятия Крыма планируют в 2021 году нарастить производство мидий и устриц. "В 2020 году произведено 1 577 тонн мидий и устриц, что на 10,7% больше, чем в 2019 году. С таким же темпом роста планируется выращивание этой продукции в 2021 году - порядка 1 700 тонн", - отметил Рюмшин.

По словам заместителя председателя совмина, крымские производители пока не поставляют продукцию марикультуры за рубеж. Однако она успешно реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской, Ярославской, Тюменской областях и регионах Северного Кавказа.

В Крыму осуществляют деятельность около 90 рыбоводных хозяйств, из них более 10 хозяйств марикультуры. Реализуется ряд инвестиционных проектов по выращиванию мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и лососевых пород. В 2019 году на севере Крыма на прудах рыболовецкого колхоза имени Крымских партизан был получен первый в России промышленный урожай креветок. В 2020 году предприятие запустило первый в Европе инкубатор для выращивания мальков креветки и закупило родительское стадо, которое стало основой урожая 2020 и 2021 годов.