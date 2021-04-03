Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью "Российской газете" привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

По его словам, экономически эффективных запасов хватит на значительно меньший срок, однако с развитием технологий эта граница будет отодвигаться.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - отметил Киселев и добавил, что при этом запасов газа стране хватит более чем на 60 лет.

Замминистра также отметил, что в сфере технологий придонной добычи сырья изменений пока не наблюдается. По его словам, одним из препятствий освоения российских месторождений на арктическом шельфе является низкая цена на нефть. "Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была $110-120 за баррель. Подтверждаю эту цену", - цитирует издание Киселева.