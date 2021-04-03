В "Яндекс" и Mail.ru заявили, что предустановленное ПО не передает данные пользователей

МОСКВА, 3 апреля./ТАСС/. Предустановленное программное обеспечение (ПО) не передает персональные данные пользователей третьим лицам. Об этом говорится в совместном заявлении "Яндекса" и Mail.ru Group.

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"Яндекс внимательно относится к данным пользователей и тщательно защищает их. Внешние технические инструменты помогают нам узнавать про установку своих приложений пользователями, выявлять ошибки и критические сбои внутри сервисов. При этом эти инструменты не получают доступа к пользовательским данным или поведению", - прокомментировал директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.

В Mail.ru Group также отметили, что персональные данные пользователей компании надежно защищены и никуда не передаются.

"Все применяемые внешние инструменты проходят строгий аудит внутренней безопасности - в том числе и трекеры. Впрочем, важно понимать, что ими пользуются разработчики приложений во всем мире. Все упомянутые трекеры собирают лишь техническую обезличенную информацию, причем в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы", - отметил руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Goup Сергей Лучин. Он уточнил, что компания старается использовать только необходимое для корректной работы приложений количество внешних трекеров.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование АНО "Информационная культура" сообщила, что все российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Данные могут получать Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации.