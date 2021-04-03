Акции "Белуга Групп" показали наибольший рост на Мосбирже среди российских компаний

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Акции "Белуга Групп" выросли на Московской бирже на 179,6% за первый квартал 2021 года, показав этим наибольший рост среди российских компаний. Второе место заняла Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), третье - "Варьеганнефтегаз", следует из рейтинга "РБК Инвестиций".

Стоимость акций "Белуга Групп" на 31 декабря 2020 года находилась на уровне 1 395 руб. за штуку, однако на 31 марта 2021 года стоимость выросла до 3 900 рублей за штуку. Как пишет РБК, в феврале у компании наблюдался резкий рост котировок. Тогда же "Белуга Групп" выпускала специальное заявление, в котором сообщалось об отсутствии нераскрытой значимой корпоративной информации. В марте после публикации отчетности и объявления финальных дивидендов рост котировок снова усилился.

Вторая компания по росту акций на Мосбирже - ЯТЭК. За квартал стоимость акции компании выросла на 128,1% - с 53,2 рубля за штуку до 121,35 рубля за штуку. Определяющим фактором роста стала покупка Новикомбанком у основного акционера ЯТЭК, компании "А-Проперти", 21% акций, после чего между акционерами было заключено акционерное соглашение.

Третье место занял "Варьеганнефтегаз" с ростом акций на 95,2% за прошедший квартал. Толчком к росту послужил переход под контроль от "Роснефти" к "Независимой нефтегазовой компании".

В десятке рейтинга роста акций на Мосбирже также находятся TCS Group и ПИК. Акции TCS Group выросли на 87,9%, с 2360,4 рубля до 4436 рублей, а у ПИК рост составил 57,2%, с 595,9 рубля до 937 рублей.