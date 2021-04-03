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Блокировка Суэцкого канала

Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

Последняя группа судов пересекла его 3 апреля
© Mahmoud Khaled/Getty Images

КАИР, 3 апреля. /ТАСС/. Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал. Об этом заявил в субботу глава управления канала Усама Рабиа.

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"Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал", - сказал он.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м в условиях песчаной бури сел на мель, полностью перегородив канал. Шесть дней ушло на снятие судна с мели. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна.

За это время в очередь на проход выстроились 422 судна общим тоннажем 26 млн тонн. Пробка растянулась почти до Индии. Власти Египта сразу пообещали, что к концу недели кризис будет полностью разрешен.

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