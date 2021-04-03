АСИ и правительство Мордовии будут совместно развивать в регионе промышленный туризм

ТАСС, 3 апреля. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Республики Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает развитие промышленного туризма в регионе. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе АСИ.

Подписи под документом поставили гендиректор АСИ Светлана Чупшева и врио главы республики Артем Здунов.

"Во взаимодействии с АСИ мы начинаем работу по выводу промышленного туризма в регионе на новый уровень. Мордовия имеет высокий потенциал в этой сфере. В республике сосредоточены значимые мощности по производству волоконной оптики и оптоэлектроники, светотехнического оборудования, строительных материалов, фармацевтики, вагоностроения, а также пищевой промышленности. Действует ряд сформированных производственных кластеров. Значительная часть производств имеет инновационную составляющую", - сказал после подписания соглашения Артем Здунов.

По его словам, с учетом выгодного расположения Мордовии в центре европейской России "развитие промышленного туризма в регионе имеет большие перспективы наряду с культурным, экологическим, событийным туризмом".

Как рассказали в пресс-службе, проект развития промышленного туризма в республике будет реализован по разработанной при экспертизе АСИ методологии - это универсальный инструмент для разработки и продвижения промышленных маршрутов. Она позволяет региональным администрациям создавать в регионе условия для промышленного туризма, а предприятиям самостоятельно разрабатывать такие программы для туристов.

Сейчас о включении в этот проект заявили представители более 20 предприятий Мордовии из разных отраслей: от крупных производственных холдингов до небольших агропредприятий, расположенных в районах республики. По меньшей мере восемь из них имеют опыт приема туристских групп. Опыт приема туристов готовы перенять в станко- и приборостроительном, мебельном, стекольном производствах.

Совместные проекты

Чупшева и Здунов, по данным пресс-службы, также обсудили другие направления взаимодействия.

"Эти направления касаются не только развития бизнеса, наша совместная повестка ориентирована на жителей республики - это возможности в образовании, здравоохранении, социальной поддержке, это городская среда, развитие экологического туризма", - пояснила журналистам глава АСИ по итогам встречи.

Она отметила, что у АСИ есть проекты, которые реализуются в других регионах, "многие их них могут быть запущены в Мордовии в самое ближайшее время". "Например, есть несколько проектов по развитию городской среды, мы видим большой запрос от молодежи и жителей регионов на современные общественные пространства. У нас есть формат для молодежи - "Точки кипения", мы привлекаем федеральных экспертов, интересных спикеров. Такие "места силы" будут появляться и в республике", - уточнила Чупшева.

Врио главы Мордовии назвал АСИ стратегическим партнером региона и выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным. "Я вижу, что за последние годы АСИ шагнуло далеко вперед. Для нас очень актуальны такие направления, как городская среда, использование инфраструктуры спорта, наследия чемпионата, научно-техническое образование. Будем вместе работать и решать эти вопросы", - добавил он.