Хозяйства Крыма планируют собрать в 2021 году около 100 тыс. тонн винограда

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Крымские предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, планируют в 2021 году собрать урожай в объеме около 100 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

"Планируется, что валовый сбор винограда в 2021 году составит около 100 тыс. тонн. Напомню, в прошлом году наши хозяйства собрали 100,8 тыс. тонн винограда", - сказал собеседник агентства, отметив, что виноградарство и садоводство являются одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на территории полуострова.

Площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Крыму составляет 16,79 тыс. га, отметил Рюмшин. При этом хозяйства региона продолжают закладку новых виноградников. В 2021 году молодые виноградники планируют заложить компании "Наш Крым", "Завод марочных вин Коктебель", "Крымские виноградники" и "Солнечная Долина".

Рекордный для Крыма урожай винограда в объеме около 100 тыс. тонн был получен в 2019 году. Тогда хозяйства региона собрали на 20% винограда больше, чем годом ранее. Получить такой результат удалось благодаря господдержке крымских виноградарей.

Виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства Крыма и Севастополя. На полуострове работают несколько крупных предприятий ("Массандра", Инкерманский завод марочных вин, "Золотая Балка" и другие) и десятки небольших виноделен. Активно развивается винный туризм, проводятся экскурсии на виноградники и производство вина, дегустации и тематические фестивали.