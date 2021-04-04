Форум в Боао на Хайнане в 2021 году нацелен на восстановление глобального роста

ХАЙКОУ /Китай/, 4 апреля. /ТАСС/. Усилия участников Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) на Хайнане в 2021 году будут нацелены на укрепление глобального консенсуса и взаимного доверия с целью восстановления устойчивого роста и стабильного развития международной хозяйственной системы всех стран. Об этом заявил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун.

"Наша первостепенная задача в текущем году - оказать содействие государствам Азии и всего мира, чтобы в условиях гарантированной эпидемиологической безопасности они смогли укрепить консенсус и взаимное доверие ради [глобального] роста и развития", - подчеркнул он, выступая перед журналистами.

По словам Ли Баодуна, за последние годы в мире усилились противоречия и назрели новые проблемы, требующие координации совместных усилий и более эффективного глобального управления. Он отметил, что, несмотря на трудности, международное сообщество способно ответить на вызовы, преодолеть всеобщий экономический спад и оптимизировать цепочки поставок благодаря многосторонним форматам взаимодействия, среди которых важную роль может сыграть китайская инициатива "Один пояс - один путь".

"Мы предложим "азиатскую точку зрения" по соответствующим вопросам", - добавил генсек. Как он уточнил, с учетом упомянутых задач в текущем году на форуме появятся две новые тематические секции: "Узнай Китай" и "Сотрудничество "Пояса и пути". Они посвящены возможностям стимулирования роста мировой экономики за счет накопленного потенциала КНР.

Среди прочих ключевых проблем, которые будут обсуждаться на АЭФБ, - борьба с климатическими изменениями и сокращение вредных выбросов в атмосферу, усиление финансовой открытости международных рынков, повышение качества здравоохранения и ускорение вакцинации населения Земли с целью завершения пандемии нового коронавируса.

В этом году форум пройдет с 18 по 21 апреля под девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". Среди главных партнеров АЭФБ-2021 - саудовский нефтехимический гигант Sabic, южнокорейские корпорации Samsung и SK Group, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca. АЭФБ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Его ключевая задача - наладить взаимовыгодные экономические и культурно-гуманитарные обмены в условиях глобализации.