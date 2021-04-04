Первую партию вакцины "Спутник V" доставили в Ливию

ТАСС, 4 апреля. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлена в Ливию. Об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения ливийского правительства национального единства.

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В заявлении ведомства отмечается, что партия препарата "прибыла в аэропорт столицы страны, Триполи, под непосредственным контролем Минздрава Ливии". Указывается также, что российская вакцина прибыла в Ливию "благодаря усилиям нового премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы".

Доставленная в Триполи партия "Спутника V", по данным ливийского информационного портала Al Wasat, направлена на склады министерства здравоохранения.

По данным ливийского Минздрава, в настоящее время в стране зарегистрировано более 160 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет более 2,6 тыс.