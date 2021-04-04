Орешкин сообщил, что АСИ поможет Мордовии найти скрытые возможности для развития региона

ТАСС, 4 апреля. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет помощь Мордовии в решении вопросов социально-экономического развития, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба главы республики со ссылкой на слова помощника президента РФ Максима Орешкина.

"Всегда сложно перейти из фазы стагнации в фазу развития - очень сложно перестроиться психологически. Это удается не всем, но я уверен, что у вас это получится, - цитируется выступление Орешкина, который провел совещание по вопросам развития региона. - Коллеги из Агентства стратегических инициатив помогут вам иначе взглянуть на то, что происходит в регионе, и найти все скрытые возможности для развития. Уверен, Мордовию ждет большое будущее".

Как отмечается в сообщении, работа по восстановлению экономики Мордовии ведется в постоянном режиме. Ранее врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами кабинета министров обратился к главе государства с просьбой разработать совместно с правительством РФ отдельную программу социально-экономического развития Мордовии и снять установленный запрет на капитальные вложения. По словам Орешкина, цитата которого приводится в сообщении, Путин поддержал предложения по реструктуризации долга, и что размер госдолга в предстоящие годы станет меньше сдерживать развитие региона

"Для нас сейчас важно найти резервы роста, определить конкретные дальнейшие шаги, - цитирует пресс-служба Здунова. - Сейчас мы готовим стратегию социально-экономического развития, рассчитываем и на индивидуальную программу для нашего региона - я упомянул это в докладе президенту. Но вся наша работа будет нацелена на то, чтобы мы стали самостоятельными в финансовом плане и понятными для инвесторов".

Госдолг Мордовии составляет более 49 млрд рублей. В докладе президенту Здунов отметил, что республике удалось увеличить доходы по итогам года на 4,1%. Регион ставит задачу сократить в 2021 году процентные платежи на 30%. Идет работа со Сбербанком по рефинансированию всего объема коммерческого долга. Также глава республики отмечал, что целевой показатель по госдолгу, зафиксированный в соглашении с Минфином РФ на 2021 год, выполнен.