В Санья отмечен рост турпотока в первый день выходных по случаю праздника Цинмин

САНЬЯ /Китай/, 4 апреля. /ТАСС/. Достопримечательности китайского города Санья в южной провинции Хайнань 3 апреля - в первый день выходных по случаю отмечаемого в воскресенье праздника Цинмин (Чистого света, день поминовения усопших) - посетили свыше 75 тыс. туристов, что на 563,98% превысило аналогичный показатель прошлого года. Такие данные опубликовала местная газета " Санья жибао ".

За день до начала трехдневных выходных, которые выпали на 3-5 апреля, заполняемость отелей в Санья составила 66,62%. Этот показатель оказался на 50,98 процентных пункта выше того, который был зафиксирован за тот же период 2020 года. Столь высокий прирост объясняется спадом на туристическом рынке в начале прошлого года из-за пандемии.

2 апреля, согласно данным местных властей, Санья принял свыше 44 тыс. туристов из других районов провинции и регионов Китая. Рост соответствующего показателя в годовом выражении составил 152,77%. При этом на 118,7%, до 57,9 тыс. человек, вырос поток горожан, которые выехали из Санья с туристическими целями. Накануне выходных, пишет издание, международных аэропорт Санья обслужил порядка 345 рейсов - рост на 82,54% в годовом выражении.

Праздник Цинмин в Китае отмечается на 108-й день после зимнего солнцестояния. Китайцы искренне верят в свою связь с душами предков, которые могут и разозлиться, если их не чтить должным образом. Эти представления не ушли в прошлое и до сих пор составляют одну из основ традиционной культуры и мировоззрения жителей КНР. В это время принято сжигать бумажные жертвенные деньги, которые, по поверьям, сразу же попадают к умершим предкам в загробный мир.