"Росгеология" планирует в 2021 году увеличить долю коммерческих контрактов до 55%

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" планирует нарастить долю коммерческих контрактов до 55% в 2021 году. Об этом заявил глава холдинга Сергей Горьков в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в стратегии развития "Росгеологии", принятой в 2019 году, заложена задача увеличения доли коммерческих контрактов и сокращения доли государственных. "Если мы посмотрим на 2019 год, соотношение где-то было 55% - это государственные контракты и 45% - коммерческие. Могу сказать, что в 2020 году баланс сравнялся: где-то 50 на 50, 49% [государственные контракты] - 51% [коммерческие], даже преобладать стали коммерческие контракты. В этом году мы хотим уже иметь 55% коммерческих контрактов, 45% - государственных", - сказал он.

Глава "Росгеологии" также добавил, что одним из направлений в стратегии холдинга стало развитие юниорного бизнеса. "Здесь нам удалось именно в 2020 году сделать 12 сделок с крупными российскими компаниями. <...> С разными компаниями российскими: и с крупными мейджорами, и со средними компаниями, и даже мы проинвестировали в небольшие компании-стартапы, что позволило нам на всех уровнях с одной стороны, получить опыт, с другой стороны - получить хороший качественный результат", - подчеркнул Горьков.

По его словам, заключение этих сделок позволило ускорить процесс вхождения сырьевых ресурсов в промышленный оборот, а также получить положительный финансовый результат для самой "Росгеологии".

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.