В Минске сообщили, что второй блок БелАЭС готов на 80%

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 80%, и уже в текущем году для него планируется доставка свежего ядерного топлива и проведение физического пуска. Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, в этом году была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. В ближайшее время планируется переход к следующему подэтапу, так называемой холодно-горячей обкатке реакторной установки, - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1". - В течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и начало проведения физического пуска". Министр добавил, что "всего в рамках данного этапа на втором энергоблоке будет проведено 135 испытаний".

Что касается первого энергоблока БелАЭС, то, по его словам, с момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 млрд кВт*ч электроэнергии. Министр напомнил, что на блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы. "Всего из 394 испытаний выполнено 309. Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию оборудования. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", - сказал Каранкевич.

Он также отметил, что очередным этапом интеграции БелАЭС в энергосистему страны станет проведение работ по строительству пиково-резервных источников, которые будут установлены на Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5. Также внимание уделяется модернизации электросетевой инфраструктуры. В 2020 году построено и модернизировано около 1,9 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения. Как напомнил Каранкевич, благодаря строительству АЭС планируется повысить энергетическую безопасность республики и снизить зависимость от углеводородного топлива. При этом он отметил, что запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа в год. Министр заметил, что объем потребления электрической энергии в целом по стране к 2025 году увеличится до 44 млрд кВт*ч, в 2020 году этот показатель составил 38 млрд кВт*ч.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.