Железнодорожные войска приступают к строительству второй ветки БАМа

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России 5 апреля приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

"Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", - заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, на строительство этой ветки будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск. "Выходят все 10 бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска - 340 км", - отметил замминистра.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Станция Улак - подъездной путь к Эльгинскому месторождению коксующегося угля. Станция Февральск (Дальневосточная железная дорога) расположена в направлении Огоджинского угольного месторождения.