В аэропорту Алеппо рассчитывают на открытие авиасообщения с Москвой

АЛЕППО, 5 апреля. /ТАСС/. Руководство аэропорта Алеппо, который после войны возобновил обслуживание международных рейсов, рассчитывает на открытие авиасообщения с Москвой, сообщил журналистам директор авиаузла Мухаммед аль-Масри.

"Мы готовы любые самолеты принимать. Из-за пандемии коронавируса было закрыто авиасообщение между Дамаском и Москвой, но сейчас возобновилось. Мы надеемся, что у нас тоже будет рейс Алеппо - Москва", - сказал аль-Масри.

15 января после десятилетнего перерыва начались перелеты по маршруту Алеппо - Бейрут - Алеппо, которые совершают один раз в неделю самолеты сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines. В среду возобновилось авиасообщение с иракским городом Эрбиль, первый лайнер иракской частной авиакомпании Fly Bagdad совершил посадку в международном аэропорту Алеппо, расположенном в пригороде Нейраб.

"Мы чувствуем, что мы победили. Боевики не хотели, чтобы наш аэропорт работал. Но мы с помощью нашей сирийской армии и друзей это делали", - добавил директор аэропорта. Он отметил, что за годы войны в аэропорту удалось сохранить прежний коллектив сотрудников.

Местная жительница Елена Аит, родившаяся в Москве, уверена, что скоро сможет посетить Россию. "Мама из Москвы. Но трудно [добираться до России]", - пояснила она.

Пассажиры аэропорта отмечают, что мирная жизнь в Сирии постепенно восстанавливается. "Нет больше взрывов, не стреляют. Теперь дело за восстановлением экономики. Мы должны работать больше, чтобы поднимать экономику страны", - сказал журналистам Абед Шами, прилетевший в Алеппо из Дубая.

Возобновление полетов

В Управлении сирийской гражданской авиации ранее сообщали, что международный аэропорт Алеппо был вновь открыт после войны по решению властей Сирии в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса полеты были отложены. Наряду с алеппским авиаузлом в декабре также возобновили работу аэропорты Латакии и Камышлы, чтобы облегчить возвращение сирийских беженцев из-за границы.