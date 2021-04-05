МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский производитель офисного программного обеспечения "МойОфис" запустил общедоступные веб-редакторы, работающие на сайте компании. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика.

"МойОфис" объявляет о выпуске нового релиза 2021.01 и запуске общедоступных веб-редакторов текстовых и табличных документов. Веб-редакторы абсолютно бесплатны, ими может воспользоваться любой посетитель сайта edit.myoffice.ru, они не требуют регистрации, скачивания дистрибутивов и установки каких-либо дополнительных браузерных расширений", - говорится в распространенном сообщении.

По словам директора по продуктовому маркетингу Петра Щеглова, компания обновила "Автономный модуль редактирования" и добавила 58 новых функций в приложения платформы "МойОфис". "Благодаря этому мы смогли запустить первый в России общедоступный сервис для работы с документами на базе отечественного ПО, который не требует регистрации и загрузки файлов в облако, а также не содержит рекламы. Теперь любой желающий может создавать и редактировать свои документы прямо на нашем сайте", - сказал он.

Уточняется, что в релизе 2021.01 функциональность автономного модуля редактирования (АМР), предназначенного для интеграции редакторов "МойОфис" в приложения сторонних разработчиков, была расширена за счет добавления нескольких инструментов - пользователи могут копировать изображения в буфер обмена и вставлять их в другие приложения, добавлена возможность экспорта текстовых и табличных документов в форматы PDF и функция печати непосредственно из интерфейса АМР и другие. Также начиная с версии 2021.01 стала возможна работа с документами в режиме рецензирования.

Как сообщает пресс-служба компании, усовершенствована и веб-версия календаря "МойОфис почта". Теперь при работе с событиями пользователи могут задавать буферное время, которое будет автоматически добавляться ко времени до и после события. Также было обновлено содержание всплывающего окна, которое появляется при обрыве соединения с сервером. Теперь редакторы проинформируют пользователей не только о факте потери связи, но и сообщат время последнего успешного сохранения.

Добавляется, что предпросмотр документов стал удобнее и интерфейс мобильного приложения также претерпел изменения, значительно обновлен и административный интерфейс серверных компонентов платформы "МойОфис".