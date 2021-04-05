Эксперты: поддержание высоких ставок по вкладам может снизить маржинальность банков России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ускорение инфляции в РФ может снизить доходность банковских депозитов. В таком случае банки будут вынуждены удерживать депозитные ставки на высоком уровне, что может снизить маржинальность их бизнеса. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства, опубликованном в понедельник.

"В 2021 году нестабильность остатков клиентских средств может сохраниться. Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций", - отмечается в материале.

Срочные вклады населения являются основным источником фондирования (привлеченные средства) почти половины российских банков, поясняют в агентстве. Такие банки в основном не относятся к лидерам отрасли и ограничены в выборе источников фондирования. Риски оттока средств граждан со счетов могут ограничить значительное число банков в объеме операций.

При этом снижение процентных ставок по вкладам стимулировало интерес российских банков к размещению новых выпусков облигаций, однако пока такие инструменты не имеют большой значимости как источник фондирования. Объем размещенных бумаг в 2020 году увеличился на 356 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 2,46% (2,4% на конец 2019 года) в структуре обязательств банков. "Учитывая, что Банк России в марте 2021 года повысил ключевую ставку, а возобновление ее снижения маловероятно, удешевление стоимости фондирования перестанет быть драйвером наращивания выпуска облигаций. В то же время нестабильность остатков на срочных счетах физических лиц может подтолкнуть отдельные средние банки к размещению облигаций", - считают аналитики.

По итогам 2020 года общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%, при этом средства на депозитах сократились на 1,7 трлн рублей, а на текущих счетах выросли на рекордные 4,1 трлн рублей. С учетом роста остатков на счетах эскроу общий приток средств граждан в 2020 году, по оценкам аналитиков, составляет 3,5 трлн рублей.

Обязательства корпоративных клиентов в иностранной валюте выросли на 14,6%. Их депозиты увеличились на 3,1%, средства на счетах - на 48%, или $17 млрд.